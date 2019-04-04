Медики Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медпомощи обнародовали статистику операций, проведенных в этом году. Так, в феврале хирурги сделали уже пятую операцию по пересадке почки. При этом, впервые почка была взята от посмертного донора.

Медики Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медпомощи обнародовали статистику операций, проведенных в этом году. Так, в феврале хирурги сделали уже пятую операцию по пересадке почки. При этом, впервые почка была взята от посмертного донора.Как рассказал хирург Ульяновского областного клинического центра Илья Ильин, операция проводилась по экстренным показаниям ночью, поскольку консервация органа не позволяла ждать до утра. "Всё прошло штатно", — заверил врач.Новая почка прижилась. Это стало понятно спустя два месяца после операции. Пациентка - мама двоих детей. Теперь для нее началась совершенно новая жизнь. Евгения, пациентка поделилась в беседе с корреспондентом ГТРК "Волга": "В жидкости себя не ограничиваю, могу, сколько хочу пить, могу есть что захочу. Это совершенно другое качество жизни".Стоит отметить, что раньше пересадка почки была возможна лишь от родственников. Соответственно существенно увеличивались сроки ожидания. Благодаря современным методикам, которые применяют в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи, трансплантология стала значительно доступней.