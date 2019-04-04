В Якутске женщина оставила трехмесячного младенца одного в квартире на четыре дня, ребенка спасли полицейские после сообщения соседей о непрекращающемся детском плаче. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Якутске женщина оставила трехмесячного младенца одного в квартире на четыре дня, ребенка спасли полицейские после сообщения соседей о непрекращающемся детском плаче. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе МВД России "Якутское", ЧП произошло 3 марта по улице Петровского. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, но не смогли достучаться до хозяев и вскрыли входную дверь. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Полицейские обнаружили лежащего на диване трехмесячного мальчика. Ребенок был в квартире один, рядом с ним лежала пустая бутылочка для вскармливания. Младенец госпитализирован в инфекционное отделение детской клинической больницы. На коже грудничка — многочисленные пролежни.По данным полиции, 37-летняя женщина с трехлетним сыном ушла из дома 30 марта, оставив грудного ребенка на своего неоднократно судимого 31-летнего брата.Мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством, а также к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и нанесение побоев.Трехлетний ребенок сопровождал нетрезвую мать по различным адресам города. В настоящее время он помещен в Дом ребенка. Известно, что у этой женщины также есть десятилетний сын, который воспитывается у родственников в деревне.