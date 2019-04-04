В Сеуле военнослужащий попытался протаранить на автомобиле ворота здания администрации президента страны Мун Чжэ Ина. Он был задержан полицией. Мотивы его поступка выясняются.

В Сеуле военнослужащий попытался протаранить на автомобиле ворота здания администрации президента страны Мун Чжэ Ина.Инцидент произошел поздно вечером в среду. Майор на BMW по неизвестной причине пытался въехать в ворота офиса, после чего был задержан сотрудниками охраны.Как сообщает РИА Новости, в момент задержания мужчина не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но, по словам представителя полиции, у них есть трудности в общении с задержанным. По некоторым данным, он страдает от психического расстройства.