Знакомство с полицейскими кинологами и кавалеристами оставило в памяти ребят позитивные впечатления.
3 апреля учебные занятия для старшеклассников одной из школ города Владимира прошли в необычном формате. В рамках мероприятий по профессиональному ориентированию более двадцати учеников посетили базу отдельного батальона ППС УМВД России по городу Владимиру.
Специально для гостей правоохранители подготовили насыщенную программу.
В начале встречи стражи порядка рассказали школьникам об условиях поступления на службу в органы внутренних дел. Особый акцент был сделан на образовании. Сотрудники ОБ ППС рассказали, что сегодня в стране подготовкой профессиональных кадров занимаются несколько вузов МВД России, программами которых предусмотрено обучение по различным направлениям правоохранительной деятельности.
После беседы полицейские продемонстрировали ребятам служебный транспорт, а также специальные средства, которые сотрудники полиции используют в процессе служебной деятельности
Продолжилось мероприятие показательными выступлениями.
Опытные кинологи вместе с четвероногими напарниками продемонстрировали гостям элементы тренировочного процесса. После завершения тренировки школьники с удовольствием приняли предложение погладить служебных собак и сделать фото на память.
После знакомства со служебными псами, старшеклассникам представилась уникальная возможность узнать об особенностях несения службы конными патрулями полиции и самим попробовать себя в качестве наездников.
Несколько часов, проведенных вместе с сотрудниками ОБ ППС УМВД России по городу Владимиру, оставили в памяти школьников позитивные впечатления. А некоторые ребята всерьез задумались о выборе профессии полицейского.