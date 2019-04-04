Знакомство с полицейскими кинологами и кавалеристами оставило в памяти ребят позитивные впечатления.

3 апреля учебные занятия для старшеклассников одной из школ города Владимира прошли в необычном формате. В рамках мероприятий по профессиональному ориентированию более двадцати учеников посетили базу отдельного батальона ППС УМВД России по городу Владимиру.Специально для гостей правоохранители подготовили насыщенную программу.В начале встречи стражи порядка рассказали школьникам об условиях поступления на службу в органы внутренних дел. Особый акцент был сделан на образовании. Сотрудники ОБ ППС рассказали, что сегодня в стране подготовкой профессиональных кадров занимаются несколько вузов МВД России, программами которых предусмотрено обучение по различным направлениям правоохранительной деятельности.После беседы полицейские продемонстрировали ребятам служебный транспорт, а также специальные средства, которые сотрудники полиции используют в процессе служебной деятельностиПродолжилось мероприятие показательными выступлениями.Опытные кинологи вместе с четвероногими напарниками продемонстрировали гостям элементы тренировочного процесса. После завершения тренировки школьники с удовольствием приняли предложение погладить служебных собак и сделать фото на память.После знакомства со служебными псами, старшеклассникам представилась уникальная возможность узнать об особенностях несения службы конными патрулями полиции и самим попробовать себя в качестве наездников.Несколько часов, проведенных вместе с сотрудниками ОБ ППС УМВД России по городу Владимиру, оставили в памяти школьников позитивные впечатления. А некоторые ребята всерьез задумались о выборе профессии полицейского.