Контракт с гендиректором Сергеем Пиголкиным расторгнули досрочно

Контракт с гендиректором Сергеем Пиголкиным расторгнули досрочноВо «Владимиртеплогазе» изменят руководство. С Сергеем Пиголкиным, которого назначили на должность гендиректора в 2015 году, досрочно расторгают контракт. Ему выплатят все положенные компенсации. Так решили на собрании членов и учредителей «Владимиртеплогаза».С 9 апреля на эту должность вступает Александр Королев. Его кандидатуру внесла обладминистрация, ее одобрили большинством голосов.Также изменили и состав Совета директоров «Владимиртеплогаза». В него вошли врио главы региона Александр Байер, директор департамента ЖКХ Илья Потапов и директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова, а также заместители директоров департаментов ЖКХ Елена Семенова и имущественных и земельных отношений Павел Панфилов.