В нем обнаружили немолочные компоненты взамен молочного сырья

В нем обнаружили немолочные компоненты взамен молочного сырьяНа прилавках магазинов Московской и Кировской области появились сыры, производитель которых ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт». Однако выяснилось, что эта продукция фальсифицированная, а по указанному адресу никакого завода попросту нет.Производитель «Российского» и Голландского» сыра, в котором обнаружили немолочные компоненты взамен молочного сырья, якобы располагается во Владимире на улице Юбилейная в доме №11Б.Выехав по указанному адресу, специалисты регионального Роспотребнадзора не нашли данное предприятие. А электронная почта, указанная на сайте предприятия-призрака не действует, так как отсутствует почтовый сервер.Таким образом, установили, что сыры произвели неизвестные лица в неизвестных условиях. А ведь эту молочную продукцию поставляли и детям в детские сады.Материалы по данному делу направили в правоохранительные органы. Также о данном факте проинформировали администрацию. Не исключено, что эти сыры продают и на территории Владимирской области. Поэтому при покупке молочных продуктов заостряйте своё внимание на её маркировке.