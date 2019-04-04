По версии следствия, обвиняемая вносила ложные сведения в документы и присваивала себе денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).Противоправная деятельность фигурантки была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» в октябре прошлого года.Полицейские установили, что обвиняемая, являясь начальницей отделения связи, в течение нескольких месяцев вносила ложные сведения в документы и присваивала себе денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий.В ходе следствия было установлено четыре факта присвоения денежных средств на общую сумму более 142 000 рублей.Свою вину обвиняемая признала и похищенные денежные средства возвратила в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет