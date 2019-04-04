Ольга Илларионова – любовница певца Романа Жукова заявила, что ее жестоко избили неизвестные, выполняя заказ его жены Елены. В студии программы На самом деле встретились все участники конфликта.

Ольга Илларионова – любовница певца Романа Жукова заявила,что ее жестоко избили неизвестные, выполняя заказ его жены Елены. В студиипрограммы "На самом деле" встретились все участники конфликта."Двое неизвестных подбежали ко мне в торговомцентре в Сочи. Они нанесли мне телесные повреждения. Я все зафиксировала, всесфотографировала. Они говорили: "Это тебе за подругу". – рассказала Илларионовав студии "На самом деле".Ольга пришла в студию в сопровождении охранников. Онабоится, что Елена Зверева может кинуться на нее с кулаками. В скором времениИлларионова собирается обратиться в полицию.Меж тем сама Елена Жукова обвинения отрицает. Супругазнаменитости предположила. Что бывшая приятельница получила увечья находясь в состоянииалкогольного опьянения. "Она часто употребляет алкоголь, она даже с лестницыпадала, что было на моем банкете", – добавила она.Однако поверка на детекторе лжи показала, что пока ещесупруга певца лютой ненавистью ненавидит соперницу. Она прикладывает все усилиячтобы расстроить отношения Илларионовой и Жукова. Елена опасается, что Ольгародит Роману ребенка и в будущем этот отпрыск будет претендовать на наследство.После в студию "На самом деле" пришла модель ЕленаГолошубова. Девушка приехала на эфир по просьбе Жуковой. Манекенщица рассказала,что много лет знает Илларионову. Любовница певца, по ее словам, раньше встречаласьс мужчинами за материальное вознаграждение.Елена Жукова отметила, что планирует лишить мужа родительскихправ. Она кричала, что ее пока еще супруг алкоголик и наркоман. Роман, которыйтакже появился на съемочной площадке, в ответ сыпал обвинениями в сторонуэкс-возлюбленной.Скандалящих супругов урезонила балерина Анастасия Волочкова.Танцовщица стала приглашенным экспертом этого выпуска шоу"Расставанья нужно уметь достойно. Жаль детей. Рома, я ктебе как к мужчине могу обратиться: достойно поступи по отношению к детям ибывшей жене. Ты когда сказал, что она ходит в дорогие рестораны, а почему онане имеет права ходить в дорогие рестораны? Это напоминает ситуацию с моим мужем:он у меня три миллиона долларов десять лет назад забрал, а потом считал, что яне должна иметь ничего", – отметила Анастасия Волочкова в студии .