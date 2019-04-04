Ольга Илларионова – любовница певца Романа Жукова заявила,
что ее жестоко избили неизвестные, выполняя заказ его жены Елены. В студии
программы На самом деле встретились все участники конфликта.
Ольга Илларионова – любовница певца Романа Жукова заявила,
что ее жестоко избили неизвестные, выполняя заказ его жены Елены. В студии
программы "На самом деле" встретились все участники конфликта.
"Двое неизвестных подбежали ко мне в торговом
центре в Сочи. Они нанесли мне телесные повреждения. Я все зафиксировала, все
сфотографировала. Они говорили: "Это тебе за подругу". – рассказала Илларионова
в студии "На самом деле".
Ольга пришла в студию в сопровождении охранников. Она
боится, что Елена Зверева может кинуться на нее с кулаками. В скором времени
Илларионова собирается обратиться в полицию.
Меж тем сама Елена Жукова обвинения отрицает. Супруга
знаменитости предположила. Что бывшая приятельница получила увечья находясь в состоянии
алкогольного опьянения. "Она часто употребляет алкоголь, она даже с лестницы
падала, что было на моем банкете", – добавила она.
Однако поверка на детекторе лжи показала, что пока еще
супруга певца лютой ненавистью ненавидит соперницу. Она прикладывает все усилия
чтобы расстроить отношения Илларионовой и Жукова. Елена опасается, что Ольга
родит Роману ребенка и в будущем этот отпрыск будет претендовать на наследство.
После в студию "На самом деле" пришла модель Елена
Голошубова. Девушка приехала на эфир по просьбе Жуковой. Манекенщица рассказала,
что много лет знает Илларионову. Любовница певца, по ее словам, раньше встречалась
с мужчинами за материальное вознаграждение.
Елена Жукова отметила, что планирует лишить мужа родительских
прав. Она кричала, что ее пока еще супруг алкоголик и наркоман. Роман, который
также появился на съемочной площадке, в ответ сыпал обвинениями в сторону
экс-возлюбленной.
Скандалящих супругов урезонила балерина Анастасия Волочкова.
Танцовщица стала приглашенным экспертом этого выпуска шоу
"Расставанья нужно уметь достойно. Жаль детей. Рома, я к
тебе как к мужчине могу обратиться: достойно поступи по отношению к детям и
бывшей жене. Ты когда сказал, что она ходит в дорогие рестораны, а почему она
не имеет права ходить в дорогие рестораны? Это напоминает ситуацию с моим мужем:
он у меня три миллиона долларов десять лет назад забрал, а потом считал, что я
не должна иметь ничего", – отметила Анастасия Волочкова в студии .