Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в
связи с уходом Георгия Данелии. Режиссеру было 88 лет, в последнее время он боролся с болезнями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в
связи с уходом Георгия Данелии. Режиссеру было 88 лет, в последнее время он боролся с болезнями.
Володин обратился к родным, коллегам и поклонникам Георгия
Николаевича. Его фильмы горячо любимы миллионами зрителей, сказал глава Думы.
"Их отличают тонкий юмор, глубокая сатира и лиризм. Одновременно побуждая
смеяться и задумываться, они пробуждают чувства сопереживания", – отметил
спикер.
Режиссер, сценарист, публицист, народный артист СССР Георгий Данелия скончался
сегодня, 4 апреля на 89-м году жизни. Он известен зрителям по фильмам "Я
шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино", "Кин-дза-дза!" и многим другим.
В конце февраля режиссер попал в одну из московских больниц
из-за проблем с легкими, у него диагностировали пневмоторакс. Позже жена Данелии
сообщила, что артиста ввели в искусственную кому. В 1980 году у режиссера были осложнением
от перитонита, который повлиял на работу сердца, тогда Данелия пережил
клиническую смерть.