Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом Георгия Данелии. Режиссеру было 88 лет, в последнее время он боролся с болезнями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования всвязи с уходом Георгия Данелии. Режиссеру было 88 лет, в последнее время он боролся с болезнями.Володин обратился к родным, коллегам и поклонникам ГеоргияНиколаевича. Его фильмы горячо любимы миллионами зрителей, сказал глава Думы."Их отличают тонкий юмор, глубокая сатира и лиризм. Одновременно побуждаясмеяться и задумываться, они пробуждают чувства сопереживания", – отметилспикер.Режиссер, сценарист, публицист, народный артист СССР Георгий Данелия скончалсясегодня, 4 апреля на 89-м году жизни. Он известен зрителям по фильмам "Яшагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино", "Кин-дза-дза!" и многим другим.В конце февраля режиссер попал в одну из московских больнициз-за проблем с легкими, у него диагностировали пневмоторакс. Позже жена Данелиисообщила, что артиста ввели в искусственную кому. В 1980 году у режиссера были осложнениемот перитонита, который повлиял на работу сердца, тогда Данелия пережилклиническую смерть.