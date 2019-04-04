Приехавший на вызов врач скорой помощи проверил состояние пациента, несколько раз дотронувшись ногой до головы больного. Жители Благовещенска сняли эпизод на видео. В комментарии авторы ролика указали, что впервые видели такой оригинальный метод проверки пульса.

Приехавший на вызов врач скорой помощи проверил состояниепациента, несколько раз дотронувшись ногой до головы больного. ЖителиБлаговещенска сняли эпизод на видео. В комментарии авторы ролика указали, чтовпервые видели такой оригинальный метод проверки пульса.Врач из прибывшей по вызову скорой сначала перешагнул через лежащего человека, а затем тронул его ногой. Поскольку пациент не реагировал, медик повторил "процедуру" несколько раз., чем удивил наблюдавших за его манипуляциями жителей близлежащих домов.У врача Андрея Лялина нашлось оправдание своему поведению.По словам медика, больной – "известный бомж", который буквально днюети ночует в стационаре. Несмотря на объяснения, Лялина уволили – тем более, чтоизвиняться за свой поступок врач не собирался. Пациента все же доставили вбольницу и поставили капельницу. От дальнейшей госпитализации герой роликаотказался, пишет "Экспресс-газета".