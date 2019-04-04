Журналисты представили свою версию событий, приведших к скандалу вокруг судебного разбирательства между Юлией Началовой и ее бывшим возлюбленным Александром Фроловым. Согласно данным, светлый, незапятнанный образ певицы оказался подпорчен.

Журналисты представили свою версию событий, приведших к скандалу вокруг судебного разбирательства между Юлией Началовой и ее бывшим возлюбленным Александром Фроловым. Согласно данным, светлый, незапятнанный образ певицы оказался подпорчен.Полным ходом идет судебное разбирательство по делу о 20 миллионах рублей, которые, как утверждает экс-любовник Юлии Началовой Александр Фролов, он заплатил ей за долю в ее квартире. расположенной в элитном жилищном комплексе. Уже наметились подвижки: адвокаты хоккеиста одержали победу в нижегородском областном суде – о проведении экспертизы расписки Юлии Началовой и подсудности. Более того, судье Чайко А.А., который рассматривал иск в первой инстанции, вынесли частное определение за грубое нарушение закона. Теперь разбираться, заплатил Александр Фролов певице 20 миллионов рублей за половину квартиры или нет, будет Никулинский районный суд.Журналисты издания представили свою версию событий. "Дни.ру" приводят ее без коррективов, целиком. "Бойфренд певицы нижегородский судья Вячеслав Кудря, посоветовал Началовой подать иск к хоккеисту, обнадежив ее хорошими перспективами дела – мол, у меня там все схвачено. Дальше все должно было идти как по маслу: по иску о неуплате судья Чайко принимает решение в пользу Юлии (вернее, ООО "Весенние инвестиции", которому она незаконно передала права на долю в квартире), адвокаты Фролова предоставляют расписку Началовой в получении 20 миллионов, нижегородские эксперты признают ее подделкой и взыскивают 26 миллионов (с учетом пени) с Фролова. По договору с певицей, "Весенние инвестиции" должны были заплатить ей 15 миллионов, а фирме достался бы "откат" в 11 миллионов".Репортеры задались вопросом, зачем вся эта "афера" нужна была Юлии Началовой. В том, что все было спланировано, издание не сомневается. Сообщают, что еще летом прошлого года артистка обратилась в Никулинский суд города Москвы с целью признать сделку с Фроловым недействительной. Певица переоформила долю в квартире на юридическое лицо и сделала временную прописку в Нижнем Новгороде, чтобы перенести разбирательство туда.Издание отмечает, что покупая половину квартиры Юлии Началовой Александр Фролов взял ее буквально в залог. Якобы деньги нужны были певице на запись альбома и гастрольный тур. А когда пара распалась, хоккеист попросил вернуть деньги. Но артистка этого не сделала. Почему, точно неизвестно.Есть несколько предположений: не захотела и не смогла. Ранее сообщалось, что у Юлии Началовой под конец жизни были серьезные проблемы с финансами. Так, звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что в последнее время певица жила на алименты бывшего мужа Евгения Алдонина, перечисляемые на содержание дочери Веры. "Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла, главное – чтобы была работа. В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт", – сказал он в недавнем интервью .Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней исполнительницы стало заражение крови. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта. Проститься с пришли близкие, коллеги и многочисленные поклонники.