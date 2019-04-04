В целом по России стоимость кв м на вторичном рынке за год увеличилась на 8,8% - до 64,7 тысячи рублей.

За год сильнее всего цены на вторичное жилье выросли в Казани – сразу на 17,2% до 82,7 тыс рублей за кв м, подсчитали аналитики портала недвижимости Domofond.ru.Второе место по росту цен занял Сочи: за год кв м курортной недвижимости стал на 15% дороже - 118,5 тыс рублей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург: цены на вторичку здесь выросли на 13,7%, до 131,2 тыс рублей за квадрат.В лидерах по росту цен также оказались Ставрополь (13,6%), Новосибирск (13,3%), Хабаровск (12,9%), Владивосток (12,8%) Курск (12,7%), Тюмень (12,5%) и подмосковные Химки (12,1%). Вторичные квартиры в Москве за год стали дороже на 10%, кв м в среднем обойдется в 211 тыс рублей. Это 18 место в рейтинге.За год цены снизились только в Нижнем Тагиле – на 0,1%. Минимальный рост наблюдается в Челябинске и Владикавказе: он составил 1,1%. В целом по России кв м на вторичном рынке за год подорожал на 8,8% - до 64,7 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что Казань опередила по росту цен на новостройки российские города. За год казанская первичка выросла в цене на 16,2%. На втором месте Москва с ростом на 13,6%, на третьем – Пермь, где цены увеличились на 12,7%.