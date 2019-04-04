Выборы президента Украины взволновали не только мировую
общественность, но и небесную канцелярию. В высших сферах именно на этот день,
21 апреля, назначили очередной конец света.
Выборы президента Украины взволновали не только мировую
общественность, но и небесную канцелярию. В высших сферах именно на этот день,
21 апреля, назначили очередной конец света.
Во всем виновата "планета-убийца" – или, как ее
еще называют, "планета Х", Нибиру. Оказывается, 21 апреля, в день , в ее
графике – очередное уничтожение Земли. На сей раз, правда, сталкиваться с нашей
планетой Нибиру не будет – просто заслонит собой Солнце.
Ну а без Солнца, как известно, никуда: планета погрузится в
глубокую тень, это вызовет катастрофу и – все мы в итоге замерзнем.
Не все конспирологи с таким сценарием согласны. Есть среди
них приверженцы традиционного подхода к апокалипсису: они считают, что Нибиру
все же столкнется с Землей. А дальше все пойдет по заранее разработанному теми
же конспирологами плану: огромные волны, море огня и все остальные спецэффекты
прилагаются.
Источник, вдохновляющий некоторых особо впечатлительных
пользователей Сети – хорошо известный, но так и не разгаданный при этом
календарь майя. Напомним, что высчитанных на его основе "концов света"
на Земле уже должно было случиться с десяток – начиная с самого первого,
предсказанного еще в 2012 году.
Ученые в большинстве своем на очередные предсказания не
реагируют. Они уже устали повторять, что никакой "планеты Х" не
существует. Ее не смогли разглядеть даже в мощнейшие телескопы НАСА. Некоторые
эксперты все же снизошли до комментариев – отметив, что даже если Земля на какое-то время
погрузится в тень, для нее это не завершится . У нашей планеты -
постоянный заряд тепла, которого хватит на продолжительное время, передает
"".
Есть надежда, что все же
состоятся. Хотя, конечно, нервов украинцы всем попортили изрядно. "Даже
Нибиру уже довели", – шутливо прокомментировал новость в украинских СМИ
политолог Армен Гаспарян. Но, видимо, сердитая планета позволит провести второй
тур выборов прежде, чем наступит конец света.