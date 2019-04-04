Выборы президента Украины взволновали не только мировую общественность, но и небесную канцелярию. В высших сферах именно на этот день, 21 апреля, назначили очередной конец света.

Выборы президента Украины взволновали не только мировуюобщественность, но и небесную канцелярию. В высших сферах именно на этот день,21 апреля, назначили очередной конец света.Во всем виновата "планета-убийца" – или, как еееще называют, "планета Х", Нибиру. Оказывается, 21 апреля, в день , в ееграфике – очередное уничтожение Земли. На сей раз, правда, сталкиваться с нашейпланетой Нибиру не будет – просто заслонит собой Солнце.Ну а без Солнца, как известно, никуда: планета погрузится вглубокую тень, это вызовет катастрофу и – все мы в итоге замерзнем.Не все конспирологи с таким сценарием согласны. Есть срединих приверженцы традиционного подхода к апокалипсису: они считают, что Нибирувсе же столкнется с Землей. А дальше все пойдет по заранее разработанному темиже конспирологами плану: огромные волны, море огня и все остальные спецэффектыприлагаются.Источник, вдохновляющий некоторых особо впечатлительныхпользователей Сети – хорошо известный, но так и не разгаданный при этомкалендарь майя. Напомним, что высчитанных на его основе "концов света"на Земле уже должно было случиться с десяток – начиная с самого первого,предсказанного еще в 2012 году.Ученые в большинстве своем на очередные предсказания нереагируют. Они уже устали повторять, что никакой "планеты Х" несуществует. Ее не смогли разглядеть даже в мощнейшие телескопы НАСА. Некоторыеэксперты все же снизошли до комментариев – отметив, что даже если Земля на какое-то времяпогрузится в тень, для нее это не завершится . У нашей планеты -постоянный заряд тепла, которого хватит на продолжительное время, передает"".Есть надежда, что все жесостоятся. Хотя, конечно, нервов украинцы всем попортили изрядно. "ДажеНибиру уже довели", – шутливо прокомментировал новость в украинских СМИполитолог Армен Гаспарян. Но, видимо, сердитая планета позволит провести второйтур выборов прежде, чем наступит конец света.