Президент США Дональд Трамп готовится баллотироваться на второй срок. Похоже, у него есть серьезные шансы. Ведущий эксперт Атлантического совета, колумнист Forbes Ариэль Коэн на прямой связи со студией Вечера с Владимиром Соловьевым из Вашингтона пояснил, что происходит в Америке.

Дональд Трамп пока не может определиться: сделать снова или сохранить Америку великой. Президент США готовится баллотироваться на второй срок. Похоже, у него есть серьезные шансы.У демократов пока две кандидатуры, которые могут противостоять Трампу — талантливые политики Джо Байден и Берни Сандерс. Байден еще не стал кандидатом, а уже попал в информационную мясорубку. На него сыпятся обвинения в сексуальных домогательствах.Выборы обещают быть веселыми. Но главное — Россия, несмотря на доклад спецпрокурора Мюллера, все равно будет играть на них важную роль. Сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся три пакета санкций против Москвы. Только не могут решить, за что их ввести: за дело Скрипалей, за вмешательство в прошлые выборы или за будущее.Ведущий эксперт Атлантического совета, колумнист Forbes Ариэль Коэн на прямой связи со студией "Вечера с Владимиром Соловьевым" из Вашингтона пояснил, что происходит в Америке."Трамп получает море удовольствия от того, что против его потенциального и самого серьезного политического соперника Джо Байдена выдвинули обвинения две женщины. По слухам, это спецоперация его конкурента Берни Сандерса. Из прессы можно судить о том, что идет борьба между поколениями: между отцами и детьми в демократической партии. И дети пожирают отцов", — отметил эксперт.Он считает, что Европа будет серьезно меняться в 2020 году и после. Конечно же, координация вопросов безопасности, экономической политики и торговли останется на повестке дня у Трампа и у того, кто будет с ним конкурировать.Несмотря на то, что у Джо Байдена сейчас серьезные проблемы, американский политолог не видит никого другого, способного противостоять Трампу."Если останется Берни Сандерс или кто-то из молодых, Трамп может победить. Хотя у президента США есть и другая сторона — способность саморазрушения", — заключил Коэн.Напомним, по информации Hartford Courant, экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден повел себя неподобающим образом – он прикоснулся к Эми и "потерся с ней носами".А ранее Люси Флорес, экс-кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада, рассказала о странном поведении Байдена во время предвыборного мероприятия, которое случилось в ноябре 2014 года, за несколько дней до выборов в сенат. По словам Флорес, Байден подошел к ней сзади перед ее выступлением, положил руки на плечи, "вдохнул" ее волосы и поцеловал в голову.Газета The Wall Street Journal написала о планах Джо Байдена принять участие в выборах президента США в 2020 году. По данным CNN, он самый популярный из возможных кандидатов от Демократической партии и опережает сенатора Берни Сандерса с уровнем поддержки 28 процентов.