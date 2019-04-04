Защитник московского Локомотива Борис Ротенберг, получивший серьезную травму – разрыв крестообразной связки колена, был повторно прооперирован. Во время первой операции в организм футболиста была занесена инфекция.

Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг, получивший серьезную травму – разрыв крестообразной связки колена, был повторно прооперирован. Во время первой операции в организм футболиста была занесена инфекция.В декабре Борис был прооперирован в одной из итальянских клиник. Но по словам агента футболиста Дмитрия Селюка, операция была сделана неудачно. В организм была внесена инфекция, началось заражение, и Ротенбергу понадобилось повторное хирургическое вмешательство. Игрок бы срочно госпитализирован в одну из клиник Барселоны.Дмитрий Селюк заявил порталу Sport 24, что положение серьезное. Выздоровление Ротенберга может занять целый год. Но агент уверен, что футболист обладает сильным характером и сможет вернуться на поле.