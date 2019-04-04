Телеведущая отреагировала на
претензии остеопата Дмитрия Мохова, который потребовал от руководства Первого
канала найти на нее управу из-за высказываний о его профессии. Елена Малышева высказалась
на своей странице в Instagram.
Телеведущая отреагировала на
претензии остеопата Дмитрия Мохова, который потребовал от руководства Первого
канала найти на нее управу из-за высказываний о его профессии. Елена Малышева высказалась
на своей странице в Instagram.
В обращении
ведущая объяснила свою позицию стремлением защитить зрителей от мошенников и
шарлатанов, которые считают себя специалистами. Елена Малышева также заявила, что в России очень мало профессиональных
остеопатов.
При этом
телезвезда добавила, что Минздрав утвердил
такую программу переподготовки для врачей только в прошлом году. Елена Малышева
подчеркнула, что считает своим долгом информировать пациентов о таких
подробностях.
Ведущая отметила, что с большим уважением относится к врачам,
которые пытаются создать эту специальность. В заключении своего обращения Елена
Малышева призвала "энтуазиастов остеопатии" к диалогу. Однако извиняться за
сказанное ранее в программе "Жить здорово!" она не стала.
Напомним, ранее завкафедрой остеопатии в Северо-Западном
государственном мединституте Дмитрий Мохов обратился к
гендиректору Первого канала Константину
Эрнсту. Он потребовал опровергнуть слова об
остеопатии как о несуществующей специальности. По его словам, сказанным
телеведущая задела репутацию многих специалистов-остеопатов.
Это не первый случай, когда "Жить
здорово!" и оказываются в
центре скандалов в связи с неоднозначными сюжетами шоу. В частности, много шума
наделал выпуск от 13 февраля, в котором актриса Светлана Галка в костюме матки
спела о здоровье от лица женских репродуктивных органов.