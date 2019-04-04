Телеведущая отреагировала на претензии остеопата Дмитрия Мохова, который потребовал от руководства Первого канала найти на нее управу из-за высказываний о его профессии. Елена Малышева высказалась на своей странице в Instagram.

Телеведущая отреагировала напретензии остеопата Дмитрия Мохова, который потребовал от руководства Первогоканала найти на нее управу из-за высказываний о его профессии. Елена Малышева высказаласьна своей странице в Instagram.В обращенииведущая объяснила свою позицию стремлением защитить зрителей от мошенников ишарлатанов, которые считают себя специалистами. Елена Малышева также заявила, что в России очень мало профессиональныхостеопатов.При этомтелезвезда добавила, что Минздрав утвердилтакую программу переподготовки для врачей только в прошлом году. Елена Малышеваподчеркнула, что считает своим долгом информировать пациентов о такихподробностях.Ведущая отметила, что с большим уважением относится к врачам,которые пытаются создать эту специальность. В заключении своего обращения ЕленаМалышева призвала "энтуазиастов остеопатии" к диалогу. Однако извиняться засказанное ранее в программе "Жить здорово!" она не стала.Напомним, ранее завкафедрой остеопатии в Северо-Западномгосударственном мединституте Дмитрий Мохов обратился кгендиректору Первого канала КонстантинуЭрнсту. Он потребовал опровергнуть слова обостеопатии как о несуществующей специальности. По его словам, сказаннымтелеведущая задела репутацию многих специалистов-остеопатов.Это не первый случай, когда "Житьздорово!" и оказываются вцентре скандалов в связи с неоднозначными сюжетами шоу. В частности, много шуманаделал выпуск от 13 февраля, в котором актриса Светлана Галка в костюме маткиспела о здоровье от лица женских репродуктивных органов.