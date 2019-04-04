Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко немного
подработать в качестве ведущей своих дебатов с президентом. Комик дал экс-премьеру
сутки на размышление.
Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко немного
подработать в качестве ведущей своих дебатов с президентом. Комик дал экс-премьеру
сутки на размышление.
Шоумен, решивший стать президентом, в очередной раз продемонстрировал
свои актерские качества. Его идея втянуть оранжевую принцессу в свои разборки с
президентом выше всяких похвал, такие дебаты точно запомнились бы надолго.
Жалко только, что Юлия Владимировна откажется от этой затеи.
Ей сейчас нелегко. Во-первых, ей пришлось отказаться от спора
с Порошенко по поводу второго места в первом туре выборов. Во-вторых, Тимошенко
поставлена властью в унизительное положение: она написала несколько заявлений в
прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела против президента из-за
фальсификаций на выборах, но там ее не послушали.
Конечно, поработав ведущей на публичной схватке Порошенко и
Зеленского, Юлия Владимировна сможет заработать себе политические очки, но
нужны ли они ей сейчас? Тем более в обстановке нестабильности, когда непонятно,
кто станет президентом и каким курсом поведет страну. Может, новая власть
захочет арестовать Тимошенко за старые коррупционные дела и тогда все старания сведутся
к нулю.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко тем временем готовятся к
дебатам, которые должны пройти 19 апреля на самом большом в Киеве стадионе. А
Юлия Тимошенко думает над необычным предложением одного из лидеров предвыборной
гонки, назвавшим ее "независимым арбитром и гарантом честных правил и
равных возможностей на дебатах".
Пока известно, что дебаты пройдут на стадионе
"Олимпийский" в Киеве. Это самая большая спортивная площадка на Украине.
Трибуны стадиона вмещают 100 тысяч человек, здесь проходили соревнования Олимпиады-80,
футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд и
мировых легенд рока.
Политические дебаты пройдут на стадионе впервые, вход на них
будет бесплатным. Битва Порошенко и Зеленского, как предполагается, будет
длиться три часа. Регламент дебатов пока не определен, ведущий тоже неизвестен.