Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко немного подработать в качестве ведущей своих дебатов с президентом. Комик дал экс-премьеру сутки на размышление.

Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко немногоподработать в качестве ведущей своих дебатов с президентом. Комик дал экс-премьерусутки на размышление.Шоумен, решивший стать президентом, в очередной раз продемонстрировалсвои актерские качества. Его идея втянуть оранжевую принцессу в свои разборки спрезидентом выше всяких похвал, такие дебаты точно запомнились бы надолго.Жалко только, что Юлия Владимировна откажется от этой затеи.Ей сейчас нелегко. Во-первых, ей пришлось отказаться от спорас Порошенко по поводу второго места в первом туре выборов. Во-вторых, Тимошенкопоставлена властью в унизительное положение: она написала несколько заявлений впрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела против президента из-зафальсификаций на выборах, но там ее не послушали.Конечно, поработав ведущей на публичной схватке Порошенко иЗеленского, Юлия Владимировна сможет заработать себе политические очки, нонужны ли они ей сейчас? Тем более в обстановке нестабильности, когда непонятно,кто станет президентом и каким курсом поведет страну. Может, новая властьзахочет арестовать Тимошенко за старые коррупционные дела и тогда все старания сведутсяк нулю.Владимир Зеленский и Петр Порошенко тем временем готовятся кдебатам, которые должны пройти 19 апреля на самом большом в Киеве стадионе. АЮлия Тимошенко думает над необычным предложением одного из лидеров предвыборнойгонки, назвавшим ее "независимым арбитром и гарантом честных правил иравных возможностей на дебатах".Пока известно, что дебаты пройдут на стадионе"Олимпийский" в Киеве. Это самая большая спортивная площадка на Украине.Трибуны стадиона вмещают 100 тысяч человек, здесь проходили соревнования Олимпиады-80,футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд имировых легенд рока.Политические дебаты пройдут на стадионе впервые, вход на нихбудет бесплатным. Битва Порошенко и Зеленского, как предполагается, будетдлиться три часа. Регламент дебатов пока не определен, ведущий тоже неизвестен.