Материальный ущерб превысил 17 тысяч рублей

Материальный ущерб превысил 17 тысяч рублейЖителя Лакинска обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года мужчина пришел в гости к своему приятелю в одно из районных сёл, воспользовался моментом, когда хозяин квартиры оставит его без внимания и украл телевизор. Затем чужое имущество злоумышленник отвёз к себе домой, а вскоре продал.Материальный ущерб превысил 17 тысяч рублей. Мужчину задержали после поступившего в полицию заявления, он сознался в содеянном.Уголовное дело направлено в суд.