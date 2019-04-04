Фигурант похитил и впоследствии продал телевизор своего приятеля.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Лакинска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый, находясь в гостях у своего приятеля в одном из районных сёл, воспользовался моментом, когда хозяин квартиры оставит его без внимания и похитил телевизор. Впоследствии чужое имущество обвиняемый отвез к себе домой, а затем продал.Материальный ущерб, причиненный собственнику, превысил 17 500 рублей.Злоумышленник был задержан после поступившего в полицию заявления и сознался в содеянном.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.