Здание котельной в поселке Новоасбест Свердловской области обрушилось на припаркованные рядом машины. Местные власти пока не комментируют ЧП.

Здание котельной в поселке Новоасбест Свердловской области обрушилосьна припаркованные рядом машины. Местные власти пока не комментируют ЧП.Жителей поселка больше удивило не само – анаивность соседей, которые оставили свои автомобили по соседству с аварийнымзданием. Несколько машин остались под завалами, другие повреждены отлетевшимиобломками кирпичей.Читатели портала , снявшиеаварию на видео, написали, что здание рушится давно. На его ремонт требуется не менее 10 миллионоврублей. Но старая котельная глубоко убыточна, оборудование давно отслужило свойсрок. Новая котельная обойдется примерно в 20 миллионов. Тем не менее, власти планируют ремонт старой -почему они придерживаются такого плана, жители поселка не понимают.