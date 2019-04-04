Смертельная авария произошла на 65-м километре трассы М-4 в Домодедово. Фура столкнулась с автобусом.
Смертельная авария произошла на 65-м километре трассы М-4 в Домодедово. Фура столкнулась с автобусом.
Трагедия произошла утром 4 апреля. Она унесла жизни шести
человек, двое пострадали. Восьмилетний ребенок и
49-летний мужчина с тяжелыми травмами экстренно госпитализированы, передает РЕН
ТВ.
По предварительной информации, микроавтобус с
пассажирами направлялся из Тулы в Москву. На 65 километре трассы фура
приостановилась, и автобус на полной скорости врезался в нее.
Очевидцы жуткого ДТП сняли страшные кадры на
видео. Ролики уже появились в Сети.
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