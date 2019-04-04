Смертельная авария произошла на 65-м километре трассы М-4 в Домодедово. Фура столкнулась с автобусом.

Смертельная авария произошла на 65-м километре трассы М-4 в Домодедово. Фура столкнулась с автобусом.Трагедия произошла утром 4 апреля. Она унесла жизни шестичеловек, двое пострадали. Восьмилетний ребенок и49-летний мужчина с тяжелыми травмами экстренно госпитализированы, передает РЕНТВ.По предварительной информации, микроавтобус спассажирами направлялся из Тулы в Москву. На 65 километре трассы фураприостановилась, и автобус на полной скорости врезался в нее.Очевидцы жуткого ДТП сняли страшные кадры навидео. Ролики уже появились в Сети.Материал дополняется