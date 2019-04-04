В новом выпуске шоу Вечерний Ургант появился известный британский актер Рэйф Файнс. Артист буквально со слезами на глазах рассказал о том, как встретился с актрисой Верой Глаголевой.

В новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" появился известный британский актер Рэйф Файнс. Артист буквально со слезами на глазах рассказал о том, как встретился с актрисой Верой Глаголевой.Рэфй Файнс, на счету которого множество ролей, в том числе и главный отрицательный персонаж в саге о Гарри Поттере, приехал в Россию. чтобы представить свой новый фильм "Нуреев. Белый ворон". Картина повествует о легендарном танцовщике балета Рудольфе Нурееве. В фильме Рэйф Файнс сыграл эпизодическую роль – советского педагога артиста балета. На площадке ему пришлось говорить по-русски.Кстати, и свое интервью с Иваном Ургантом Рэйф начал на русском языке, что зал встретил бурными аплодисментами. "Правда, я говорю по-русски немножко. Но я много работал на тем, чтобы говорить в фильме по-русски. Очень трудно, но я стараюсь", – скромно признался британский актер.Рэйф Файнс рассказал, как несколько лет назад поехал на кинофестиваль в Плес, где познакомился с актрисой Верой Глаголевой. "Она потом позвала меня сниматься в своем фильме "Две женщины", который основан на тургеневской пьесе. И это, на самом деле, один из самых прекрасных опытов, потому что я снимался в настоящем русском фильме и был окружен фантастическими российскими актерами и великолепной женщиной, которая режиссировала этот фильм, и сама была великой актрисой", – вдохновенно рассказывал Рэйф Файнс. а потом сделал паузу, чтобы справиться с эмоциями. Было заметно, что глаза артиста наполнились слезами.Напомним, умерла 16 августа 2017 года в немецкой клинике. Причиной смерти стал рак желудка. Похороны известной актрисы прошли на Троекуровском кладбище.