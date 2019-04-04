Делегация Собинского района побывала на вечере российско-молдавской дружбы

Делегация Собинского района побывала на вечере российско-молдавской дружбыНа минувшей неделе в Главном культурном центре при Министерстве иностранных дел России состоялся представительный вечер российско-молдавской дружбы.Это мероприятие стало частью большой культурно - гуманитарной программы, начало которой было положено в ноябре прошлого года на встрече в Москве Президента России В. В. Путина и Президента республики Молдова И.Н. Додона с принятием решения объявить 2019 год – годом Молдовы в России. Главными организаторами вечера стали Российская ассоциация международного сотрудничества и региональная столичная организация «Общество дружбы с республикой Молдова».Связь народов - нерушимаВечер начался с мажорной ноты: на входе в центр гостей встречают девушки в национальных костюмах, они вручают всем красочные мэрцишоры (мини - букетики из белых и алых цветков, символизирующих наступление весны), звучат задорная молдавская музыка и русские песни. В фойе демонстрируют видовые фильмы с нарезками из сюжетов об историко-культурных связях двух стран, работают киоски с сувенирами.Право открыть вечер дружбы представили заместителю Федерального агентства Россотрудничества Александру Радькову: - Мы благодарим всех, кто прибыл сюда. У тех, кто в этом зале, в сердцах есть понимание того, что историческая связь народов России и Молдовы нерушима. Их дружба и духовное единство закреплено веками. Это самые большие ценности для нас, и россияне тепло приветствуют дорогих гостей из солнечной Молдовы.Приветствовали собравшихся и заместитель Российской ассоциации международного сотрудничества Г. Муратов и Президент «Общества дружбы с республикой Молдова» В. Пугачёв.Сотрудники посольства Молдовы в России передали обращение чрезвычайного и полномочного посла республики в РФ Андрея Негуцы.Несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Молдове, из Кишинёва в Москву приехала делегация в 16 человек. В её составе - представители 5 районных администраций, учреждений культуры, образования, спорта, молодёжных организаций. На встречу с ними прибыли руководители и представители побратимских российских регионов из Владимирской, Костромской, Курской и Свердловской областей.Сад ПобедыВладимирскую делегацию на вечере Дружбы, которую возглавил глава администрации Собинского района Александр Разов, представляли 8 человек. Впечатляющий стенд наглядно информировал об экономической продукции района, занимающего 3-е место в регионе по объёму товаров собственного производства, и уступающего только таким крупным городам, как Владимир и Ковров.Переходя к дружеским связям собинцев и Дубоссарского района Молдовы, Александр Всеволодович сказал: - С 2016 года мы неоднократно обменивались делегациями. Собинских школьников, летом отдыхающих в Молдове, дважды принимал Президент республики И. Додон. Побывали и ребята из Дубоссар во владимирских спортивно-оздоровительных лагерях. А в мае прошлого года в нашем городе при участии посла Молдовы Андрея Негуцы мы высадили «Сад Победы» - саженцы морозоустойчивых сортов винограда и элитные сорта владимирской вишни, символизирующий победу советского народа в Великой Отечественной войне.Налаживается товарооборот между братскими районами, есть серьёзные перспективы на будущее. Мы гордимся, что в нашем районе родились такие известные люди, как выдающийся русский юрист Михаил Сперанский, отец отечественной авиации Николай Жуковский, видный писатель Владимир Солоухин, а в селе Ундол было имение генералиссимуса Александра Суворова. В наших планах - открыть мемориальные музеи, посвящённые знаменитым землякам.Значительный вклад в сохранение исторических и культурных ценностей, помощи собинцам вносит такой видный государственный деятель как Сергей Вадимович Степашин, отец которого родился в нашем городе.Наследие предковВ ответном слове председатель Дубоссарского района Молдовы Григорий Поличинский говрил о том, что у двух стран есть немало общего в историческом и духовном плане - это православная вера и наследие предков. Русские и молдаване вместе боролись с иноземными захватчиками с давних времен, плечом к плечу сражались в годы Великой Отечественной войны, потом восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство. Содружество между братскими районами, как и между государствами, необходимо в первую очередь молодому поколению, в этом аспекте Россия для Молдовы надёжный, проверенный историей партнёр.Настоящий праздникЗатем состоялся яркий праздничный концерт с зажигательными песнями и танцами. Начался он с выступления сербского ансамбля «Балканика», представлявшего страну на «Евровидении - 2018» в Лиссабоне. В составе этой фольклорной группы отличные музыканты, задавшие «огненный» ритм всему вечеру.Выступление артистов из Собинки началось с дуэта баянистов детской школы искусств братьев Никиты и Матвея Фроловых, великолепно исполнивших под восторг зрителей произведение композитора А. Шалаева «Русская метелица». Несмотря на юный возраст, они заняли 1-е место на межрегиональном конкурсе в г.Муроме, а в декабре прошлого года на фестивале – конкурсе «Играй, мой баян!» в Ярославле братья завоевали два 1-х места, опередив ансамбли и оркестры из Ярославской, Вологодской, Московской, Костромской, Нижегородской, Ивановской областей.Юные солистки из Собинки К. Барышева и Е. Козырева, обладающие потрясающими голосами, исполнили русскую народную песню «Барыня» и песню из репертуара европейской эстрадной звезды Лары Фабиан «Любовь важнее клятв».Под гром аплодисментов и выкрики «Браво!» прошло выступление российской певицы, Заслуженной артистки Приднестровской республики Ольги Варвус, родившейся в Тирасполе, семья которой переехала в Молдавию из суровой Сибири. Ольга живёт и работает в Москве. Она постоянная участница телевизионного проекта «Романтика романса» на канале «Культура», завоёвывала первые призы во многих странах мира, выступала в концертном зале Храма Христа Спасителя.Прозвучали и популярные в 2-х дружественных странах «Смуглянка – молдаванка», «Пой, гитара», «Калинка» и «Катюша», молодёжные хиты.Уже после концерта и после дегустации русских и молдавских национальных блюд, в неформальной дружеской атмосфере, которую с юмором и шутками создал руководитель Конгресса молдавских предпринимателей Игорь Тикуш, предоставлявший слово всем желающим, я взял мини - интервью у Президента Общества дружбы с республикой Молдова Вячеслава Пугачёва.Вячеслав Валентинович сказал: - Общественные организации международной специализации, звенья так называемой народной дипломатии не решают политических задач. Но наше Общество дружбы своей работой, отстаиванием справедливости, помощью нуждающимся способно формировать важный социальный фон для принятия правильных решений. Большую помощь в этой работе нам оказывает руководство Российской ассоциации международного сотрудничества. При их содействии поисковые отряды под руководством А. Петровича находят то общее, что связывает наши народы. Недавно мне довелось участвовать в презентации одного из отчётов организации, где со словами глубокой благодарности к поисковикам обратилась внучка героя, погибшего в боях Великой Отечественной войны, останки которого были идентифицированы во время экспедиции.Мы думаем, чем помочь, к примеру, активистам Центра поддержки молдавской молодёжи, которые организовали работу по адаптации тех юных представителей Молдовы, которые решили связать свою жизнь с Россией, помогают им готовиться для поступления в российские вузы и т.п.Несколько часов взаимного общения пролетели незаметно. Владимирцы покидали культурный центр при Министерстве иностранных дел РФ с молдавскими сувенирами, главным из которых стала раритетная красочная книга «Мой Кишинёв», вышедшая в Москве в издательстве «Галерия».Руководитель проекта Владимир Пирожок так отозвался о ней: - Удивительно и знаково место Кишинёва в мире. Впервые под одной обложкой собраны воспоминания о нём людей 3-х эпох, начиная с А. Пушкина, А. Щусева, Л. Толстого, И. Аксакова и наших современников из разных стран мира – Е. Доги, В. Дербенёва, Э. Лотяну, К. Ковальджи, Л. Брежнева, многих других – всего свыше 50 авторов – литераторов, актёров, режиссёров, политиков, бизнесменов.Вот короткий яркий отрывок из воспоминаний Народной артистки РФ Светланы Крючковой: «Я родилась на юге в городе Кишинёве, и когда думаю о нем, в голове у меня звучит музыка моего детства и моей юности. Незабываемая дорога от дома в школу – особенно осенью – вся усеянная жёлтыми кленовыми листьями. Шуршание и запах опавших кленовых листьев остались в моей памяти навсегда. Теперь я редко приезжаю на свою малую родину. Но когда выхожу из самолета, меня окутывает знакомый до боли тёплый воздух, пробуждающий в душе лучшие воспоминания детства, которые живут в душе каждого человека до самой его смерти».От автора: Молдавии – моя Родина (в Дубоссарах родился мой отец, я - в Кишинёве), здесь учился, кстати, в той же 15-й школе, что и Светлана Крючкова, и жил. В каждый приезд у меня состоялись встречи с самыми разными людьми. И среди разговоров, воспоминаниях о прошлом и реалиях нынешней Молдовы, я интересовался мнением её граждан о взаимоотношениями между нашими странами. В целом большинство высказываются положительно о деятельности Президентов 2-х государств, - и В. В. Путина, и И. Н. Додона, отмечая, что благодаря их совместным усилиям и частым контактам, несколько улучшилось и экономическое положение Молдовы за последние годы.Марк Фурман,Заслуженный врач