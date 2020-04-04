Без изменений будут курсировать только утренние и вечерние маршруты.

Во Владимирской области было снижено число рейсов междугородних автобусов из-за угрозы распространения коронавируса, передает администрация области.«Без изменений будут курсировать утренние и вечерние маршруты, чтобы люди могли доехать на работу и обратно», — уточняется в сообщении.Также отмечается, что во Владимире пассажиропоток уменьшился с 250 тысяч до 50 тысяч пассажиров в день. Также реже стали пользоваться и междугородним транспортом. На данный момент через владимирский автовокзал проходит только 20% от прежнего пассажиропотока.Уточняется, что по рекомендации Роспотребнадзора перевозчики обязаны проводить постоянную обработку и дезинфекцию транспорта.