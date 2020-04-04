Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллионов человек. На фоне США и стран Западной Европы ситуация с COVID-19 в России относительно благополучная, однако статистика все равно тревожит: каждый день в нашей стране появляются сотни новых заболевших. Последние новости о коронавирусе в мире, России и Москве на 4 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.
Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило миллионов человек. На фоне США и стран Западной Европы ситуация с COVID-19 в России относительно благополучная, однако статистика все равно тревожит: каждый день в нашей стране появляются сотни новых заболевших. Последние новости о коронавирусе в мире, России и Москве на 4 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
Из-за распространения коронавируса Россия в ночь на 4 апреля полностью приостанавливает авиасообщение с другими странами для вывоза наших граждан и иностранцев. Ранее сообщалось, что вернуться обратно хотели бы 25 тысяч россиян. Идею о приостановке поддержала вице-премьер Татьянат Голикова, сообщали СМИ.
Коронавирус в мире
Заболели – 1016,000
Умерли – 53200
Выздоровели – 212535
Коронавирус в России
Заболели – 4149
Умерли – 34
Выздоровели – 281
Из-за коронавируса в России большинство регионов ввели режим всеобщей изоляции. Людям запрещается покидать жилище без веских оснований: для работы, покупки продуктов и товаров первой необходимости, лекарств, обращения за срочной медицинской помощью, выноса мусора и выгула домашних животных.
Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса в России. Однако регионы могут корректировать срок в сторону уменьшения в случае улучшения обстановки.
Коронавирус в Москве
Заболели – 2923
Умерли – 20
Выздоровели – 168
Из-за распространения коронавируса в Москве режим всеобщей изоляции действует с 30 марта. Власти города поблагодарили жителей столицы за добросовестное соблюдение карантина.
По подсчетам городского Дептранса, в некоторыъ случаях нагрузка на общественный транспорт снизилась на 80-90%. В связи с этим вводить пропускную систему в Москве из-за коронавируса пока не планируют.
Статистика коронавируса на сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
2923
20
168
Россия
4149
34
281
Италия
110574
13155
16847
Весь мир
1016000
53200
212535
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