04.04.2020

2020-04-04 19:45:04

Получить миллион теперь может любой владимирский школьник

В России стартовал конкурс "Большая перемена". Участниками могут стать школьники от 14 до 17 лет. Это возможность проявить себя, показать свои таланты. Это не просто олимпиада по физике или химии, здесь важно и творчество, рассказал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Состязания проходят по девяти тематикам: искусство, экология, инфраструктура, здоровье и спорт, инженерия, журналистика, волонтерство, путешествия и патриотизм. Тестировать учеников будут серьезно - как в проектах "Россия - страна возможностей" и "Лидеры России". Конкурс продлится почти полгода и включает шесть этапов: тесты, рассказ о себе, решение кейса в команде... Финал пройдет в октябре. Каждый, кто пройдет хотя бы первый этап, получит обратную связь от специалистов. Призы достойные: например, 200 тысяч рублей - на ипотеку или бизнес-стартап, все 1200 участников получат путевки в Артек. Зарегистрироваться можно на сайте bolshayaperemena.online.

Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента России: «Вы можете потратить его на повышение стипендии в период обучения, вы можете потратить его на переезд из города, где вы живете. Эти деньги остаются у вас. И это уникальная возможность за время этих вынужденных каникул получить миллион на свое образование, на свое развитие».