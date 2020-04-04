90-е годы. Перестройка. Мужик просыпается среди ночи справить малую нужду. Бредет по темной квартире. Выходя из комнаты, спотыкается о ящик с тушенкой, тихо матерится , в коридоре натыкается на мешок с сахаром, падает через него и переворачивая мешок с мукой падает в муку. От удара о стену открываются дверцы антресоли и на мужика падают банки с ""закрывашкой"". От грохота просыпается жена и включив свет видит благоверного в муке,куче битого стекла, помидорах и варенье.
Мужик:
- Бл*, когда уже этот голод закончится.
еще анекдот!