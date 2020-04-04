04.04.2020

2020-04-04 18:20:05

Расширен круг имеющих право составлять протоколы на нарушителей режима ЧС

Перечень органов исполнительной власти Владимирской области и их должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях утвержден губернатором.

Такими полномочиями теперь наделены представители руководства и ряд специалистов

- департамента лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды,

- государственных инспекций административно-технического надзора, по охране и использованию животного мира,

- а также государственной жилищной инспекции и инспекции государственного строительного надзора.

Кроме этого, протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения (режим повышенной готовности, режим самоизоляции для всех категорий граждан) имеют права составлять должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что за рневыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

- влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.