Сотрудниками полиции задержан 31-летний местный житель, который незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 9 микрорайоне Зеленограда, приезжих из ближнего зарубежья...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержан гражданин, подозреваемый в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской Федерации.В ходе проверки сотрудниками полиции задержан 31-летний местный житель, который за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 9 микрорайоне Зеленограда, приезжих из ближнего зарубежья, при этом не предоставив им фактического места для проживания, тем самым нарушив миграционное законодательство Российской Федерации.Дознавателем ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31