Звонки будут принимать по многоканальному телефону.

В Костромской области с 4 апреля начинает работать колл-центр для информирования жителей о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора.Операторы центра ежедневно с 8 до 22 часов будут принимать звонки по многоканальному номеру телефона: 641-644.Костромичи смогут получить информацию о мерах борьбы с COVID-19, санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, особенностях соблюдения режима самоизоляции и карантина, порядке выдачи больничных листов и посещении врача.