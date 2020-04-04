04.04.2020

2020-04-04 09:30:03

Владимирцам разрешили посещать супермаркеты не у дома

Минпромторг просит регионы объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома, говорится в письме главы министерства Дениса Мантурова руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Сообщает ТАСС.

По словам министра, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

Министерство также поручило регионам обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли. В частности, речь идет о пунктах выдачи заказов интернет-магазинов, службах доставки заказов, строительных, ремонтных, сервисных организациях, задействованных в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и объектов торговой инфраструктуры, производителей фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктуры для ремонта и техобслуживания автотранспорта.