04.04.2020

2020-04-04 18:20:04

Владимирцы рассказали, какие фильмы предпочитают смотреть в период самоизоляции

Владимирцы делятся так называемыми "чек-листами" карантинных дел. И лидирует в нем уборка, готовка. И, конечно - просмотр фильмов. Особенно, когда нужна вера в хорошее. Владимирцы составляют свой "кинолист".