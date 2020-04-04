04.04.2020

2020-04-04 21:05:06

Владимирские библиотеки запускают новые проекты в режиме онлайн

Библиотеки закрыты, но их работа не остановилась. Владимирская областная библиотека для детей молодежи продолжает готовить сюрпризы для своих абонентов. Для маленьких и взрослых.

Рыбки, полет воробья, океан из тюли, звуки флейты - Ирина Пономарева не просто читает сказку, она ее разыгрывает. На странице в социальной сети уже не одна такая сказка. Не выходя из дома можно посмотреть и кукольный спектакль, и представление театра теней. Мягким голосом она приковывает юного зрителя к экрану. В конце сказки Ирина проводит мастер класс по созданию игрушки, чтобы каждый мог повторить представление дома.

Ирина Пономарева, сотрудник центра молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи: «Вот видите, вот даже такие большие пароходы хотят, чтобы с ними играли, ну и маленькие речные пароходики тоже этого хотят. Попробуйте сегодня дома вместе с родителями сделать такой пароходик».

Для аудитории постарше библиотека предлагает проект "Литературный алфавит". Адамс, Буль, Воннегут, Голдинг. В выпусках зрителя знакомят со знаменитыми писателями и их книгами в алфавитном порядке. Нескучная биография, интересные факты о книге, восторженный отзыв и уже хочется прочитать произведение. Никакой нудной классики. Голдинг в романе "Повелитель мух" рассказывает историю о детях, которые попали на необитаемый остров.

Григорий Кисляков, сотрудник центра молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи: «Всем привет, это литературный алфавит, а это повелитель мух первый и самый известный роман Уильяма Голдинга, который решил стать писателем в 51 год. Повелитель мух входит в трилогию наряду с еще двумя ранними романами: "Наследники" и "Воришка Мартин". Эти романы объединены одной темой - борьбой за выживание».

Сейчас библиотека не работает. Сказки и "Литературный алфавит" - результат упорного труда недели до карантина. Общение с читателями по телефону, проверка температуры, забота о личной гигиене, зарядки, работа с архивами. Вот, через что пришлось пройти работникам библиотеки, чтобы сейчас выйдя на каникулы, все равно радовать зрителей своими проектами.

Алина Семёнова. «Вести-Владимир».

