04.04.2020

2020-04-04 09:55:04

Вместе со зрителями мы научимся печь вишневый постный кекс

Кафе и рестораны сейчас закрыты. Многие начинают готовить дома. Даже те, кто никогда не вставал к плите. А что можно приготовить вкусно и быстро?

Доброе утро, Анастасия. Уже неделю у нас карантин. Спать уже не хочется. 8 часов утра. Мы с мамой решили приготовить что-нибудь вкусненькое.

- Мам, что мы будем сегодня готовить?

- Мы сегодня будем печь постный шоколадный кекс с вишней.

Вишню размораживаем, сцеживаем сок. Главное – оператора держать подальше.

Делаем тесто. Сначала смешаем сухие ингредиенты. Мука – 220 грамм, разрыхлитель 10 грамм, щепотка соли и 200 грамм сахара.

- Сколько нужно какао?

- Как кашу маслом не испортишь, так шоколадом не испортишь шоколадный кекс.

Всё перемешиваем. В воду – лимонный сок. Но и о профилактике забывать нельзя. Увидели имбирь – взяли в рот кусочек. Тесто замешиваем без комочков. Теперь готовим начинку. Состав: вишня, сахар и коньяк

- Коньяка у нас нет. В магазин мы не пойдём, карантин нарушать не будем. Но у нас есть домашняя настоечка. Мы сейчас коньячок-то заменим.

Форму смазываем маслом и обсыпаем мукой. Тесто выкладываем не всё. В середину – вишню.

- Разравниваем немножко. И если даже вишню кое-где видно, ничего страшного.

Кекс ставим в мультиварку. Режим – выпечка, 40 минут. Украсить домашнюю выпечку можно горячим шоколадом. Дать остыть пару минут. И можно садиться пить чай.

- Шоколадный кекс с вишнями готов. Получилось очень вкусно. Особенно с ароматным чаем из прабабушкиного самовара.

Нина Глизница