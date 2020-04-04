У пяти человек болезнь выявили в течение одного дня.

В Костромской области восемь человек заражены короновирусом, сообщает пресс-служба губернатора.4 апреля поступили результаты исследования биоматериала костромичей, контактировавших с пожилой женщиной, которая умерла накануне. У четырёх родственников подтвердилось новое инфекционное заболевание. Подтвердился коронавирус у подростка, вернувшегося с группой костромичей из Англии.Сейчас на карантине в области находятся 837 человек, обследовано 957 человек, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей завершено медицинское наблюдение, карантин снят.Жителям Костромской области настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.