В 2021 году зарегистрировано около 200 заявлений о хищении денег с использованием современных технологий.

В 2021 году УМВД России по городу Владимиру зарегистрировано около 200 заявлений от граждан о хищении денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Причиненный гражданам ущерб исчисляется миллионами рублей.В начале марта 2021 года в городское УМВД с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил о наличии, якобы, заявок на кредиты, оформленных злоумышленниками. В ходе общения собеседник убедил потерпевшую провести операцию, якобы, с целью защиты сбережений. Она оформила кредитные договоры в пяти различных банках, после чего обналичила деньги и внесла их на, якобы, безопасные счета, указанные злоумышленниками, — сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В общей сложности женщина лишилась более 1 500 000 рублей По данному факту следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждено и расследуется уголовное дело.Фото: Pixabay