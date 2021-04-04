В будущем Владимир сможет скачать любой человек и побродить по его виртуальным пустынным улицам.

"Владимир - город Майнкрафт". Копия города уже в популярной компьютерной игре. Думаю, уже многие оценили этот необычный проект юных энтузиастов, воссоздающих главные достопримечательности города. Станет ли игрушечный Владимир полноценным сервером?Пустой Владимир можно увидеть только в виртуальном мире Майнкрафта. Большая Московская, Дворянская, Золотые ворота, музей Хрусталя, владимирский театр драмы, корпус музпеда ВлГУ. А всё начиналось с одного объекта, рассказывает один из создателей Владислав Лысков.- Катался как-то по Владимиру и решил построить Золотые ворота ради интереса. А потом переросло в хобби.В игре нет сюжета. Строительство важнее. На одно здание уходит как минимум час. Выбор инструментов и цветов невелик, поэтому часто приходится выкручиваться.\- Вот главная достопримечательность Владимира. Видно, что большая работа проделана. Много деталей. Что мы можем дополнить? Ой! - Да не то вы делаете, вы ломаете. Вот так восстановить всё. И почему все думают, что игра настолько простая?Если не видно каких-то деталей и планов - приходится делать фотографии. А в труднодоступных местах и вовсе - додумывать. Для этого важно творческое мышление. Но и современные технологии - в помощь.- Что нужно сделать, чтобы было такое похожее изображение?- Для начала нужно иметь гугл-карту и яндекс-карту, чтобы увидеть панораму всего города.В команде Владислава 5 человек. Влад единственный - из Владимира. Сейчас майнкрафтеры начинают строить улицу Георгиевскую и ее смотровые площадки. В планах - воссоздать весь город. И даже некоторые микрорайоны - Загородный и Юрьевец. На игре, кстати, можно даже заработать, но у ребят нет такой цели. В планах - выложить ее в открытый доступ.- Наша цель - построить. Цель других — радоваться.В будущем Владимир сможет скачать любой человек и побродить по его виртуальным пустынным улицам. А на строительство уйдет года четыре.Анастасия Сахарова. Семен Карпов«Вести-Владимир»