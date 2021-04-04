32 телевизионных года. Тысячи сюжетов, программ, прямых эфиров.

32 телевизионных года. Тысячи сюжетов, программ, прямых эфиров. И за каждым - люди. О нашей истории, всех, кто в кадре и за кадром - Мария Платанюк.- Раскрываю главный секрет нашего успеха, всеобщего успеха, этот вот этот молоток. Сами посмотрите. Кроссворды убрать! Прекратить болтать по телефону! Не надо лишних слов.Профессия держит в тонусе. А как иначе? Каждый день - новые истории, встречи, точки на карте. Марш-бросок. Чтобы вечером - в эфире. Телевидение, конечно, для людей "немного сумасшедших". Потому что профессию любят безумно. Какие качества необходимы работникам пера, микрофона и камеры?- рассказывает Екатерина Гусева.Екатерина Гусева, начальник службы информации ГТРК «Владимир»: «Это стрессоустойчивость. Потому что в течение дня может возникнуть масса разноплановых ситуаций, из которых нужно выйти с достоинством, быстро и оперативно найти решение. Второе качество - это самоирония, чтобы корона не жала. А третье - это ещё любовь к людям, для которых ты работаешь».Своду этих правил мы верны уже 32 года. Наша общая история началась 3 апреля 1989-ого. В этот день стартовала регулярная работа местной телевизионной студии. Те, кто открывал этот "мир эфира" зрителям Владимирской области для нас навсегда- пионеры телевидения. Их мудрость, опыт, бесценные знания - для новых поколений - компас. Режиссёр Марина Баранова - в числе "первооткрывателей" главного телеканала региона. Подчёркивает, в начале 90-ых телевидение действительно было чем-то "космическим". Невероятным. По словам Марины Барановой, трепетное отношение к ОБЩЕМУ делу отличало всю команду. А что касается эмоций - выходя в прямой эфир, "и дышать забывали". Ответственность колоссальная. Оценку выставлял зритель.Марина Баранова, режиссер ГТРК «Владимир»: «Во время прямого эфира, который вёл Леонид Данилович Скакунов, это был "Край владимирский день за днём", тогда мы ещё не могли подать напрямую звонки телезрителей в студию, перед студией сидели ассистенты на телефонах, носили ведущему записки. И Леонид Данилович получает очередную записку и читает: "Если вы действительно работаете в прямом эфире, поправьте, пожалуйста, галстук". Леонид Данилович поправил галстук. Я помню, что потом этот телезритель даже написал письмо на студию, что да, действительно, ребята, вы такие молодцы, вы так хорошо работаете».Кадры эфиров, первых проектов и программ. Нашим фундаментом всегда были люди. Елена Смирнова - одна из первых дикторов владимирского областного телевидения. Успешно прошла жесточайший отбор. Строгая авторитетная комиссия трёх первых дикторов отобрала из 150 человек. Решающим было слово представителя Москвы.Елена Смирнова, первый диктор владимирского областного телевидения: «И последнее, что он сказал: "А вы - полуфабрикат диктора. Боже мой, это было, конечно, удивительно! Почему полуфабрикат? Только потому, что я работала в такой сфере, где я была подготовлена. Я умела сделать макияж, я умела красиво одеться, потому что работала в сфере моды, была в этом отношении подготовлена. Единственное, нужно было работать над речью. И я уже здесь вошла, поняла, что это такое».Камера - это рентген, уверена Елена Смирнова. Она "просвечивает". Фальшь видна сразу. Разговор с человеком - искусство. И свою работу нужно делать честно. Телевидение "не отпускает". Для каждого из нас - это, пожалуй, не профессия. Сама жизнь.Елена Смирнова, первый диктор владимирского областного телевидения: «И последнее, что он сказал: "Телевидение - это особый мир, особое состояние души и настроение, человек, попавший раз в эту сферу, заражается ей навсегда. Так произошло и со мной».)Телевидение стало линией судьбы и для журналиста Андрея Филинова. Говорит, дата 3 апреля - ещё одно напоминание: "занимаюсь любимым делом". ГТРК "Владимир" - часть большой и дружной семьи холдинга ВГТРК - крупнейшего в стране - уверенно вступила " в век цифры", но идя в ногу с современными технологиями, всё также верна традициям.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК «Владимир»: «Мы храним традиции коллектива, традиции команды. Но каждый член команды - это индивидуальность. Мы храним традиции развития творческого , интеллектуального, личностного каждого члена этой команды. Один за всех и все за одного. И третья традиция - мы любим нашего телезрителя».Позади - тысячи часов прямого эфира... И наш нынешний этап - вещание на суперсовременном технологическом комплексе. Единое цифровое пространство! В корне изменена вся система подготовки информационных выпусков. Но по-прежнему - новости - главная и самая рейтинговая программа владимирского областного телевидения. Глобальная техническая революция прошла буквально перед глазами.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Ещё 30 лет назад сотрудники владимирского областного телевидения работали вот с такими ленточными носителями информации. Ширина плёнки - один дюйм. Параллельно в ходу были кассеты SVHS и Betacam SP. Кстати, Betacam телевизиощики по-прежнему ценят за мягкость и реалистичность картинки. Потом были DVCam и DVCPro, а сейчас операторы и журналисты работают вот с такими миниатюрными флэшками. Запись ведётся в формате HD».High Definition - высокое разрешение. И так же высока та планка, которую мы задаем себе день ото дня. Работая для нашей любимой аудитории. Рассказывая главное. Часто без праздников и выходных. Телевидение действительно "заряжает". И в этом тоже его волшебство.Мария Платанюк, Илья Хлудов, Юрий Туманов"Вести-Владимир"