В столичном районе Коньково актично развивается спортивная инфраструктура. На очереди ремонт здания Ледового дворца.

В столичном районе Коньково актично развивается спортивная инфраструктура. На очереди ремонт здания Ледового дворца.В Москве уделяется большое внимание развитию спортивных объектов. Сейчас в городе работают тысячи бассейнов и футбольных полей, теннисные корты, катки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Физкультурой и спортом в Москве занимаются более пяти миллионов жителей. Несмотря на пандемию, спортивная инфраструктура продолжает развиваться.В столичном районе Коньково восстановят здание ледового дворца "Хрустальный", который входит в систему центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта. Стоит отметить, что здесь когда-то готовились к соревнованиям известные олимпийские чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алина Загитова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая. Также во дворце открыты оздоровительные группы для детей и подростков от четырех до 16 лет."В ледовом дворце "Хрустальный" проводятся тренировки по фигурному катанию. Воспитанники центра успешно выступают на крупнейших международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры. Недавно эксперты Мосгосэкспертизы согласовали проектную документацию на проведение ремонта учреждения", — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.По его словам, внутри ледового дворца "Хрустальный" проведут полную внутреннюю отделку помещений. Будут отреставрированы помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Во дворце заменят двери, установят ограждения лестниц и галерей. Лестничные марши выложат керамогранитом, заделают трещины в стенах.Стены зала ледовой арены облицуют навесными кассетами из композитных материалов. Металлические конструкции, колонны каркаса и антресоль ледовой арены покроют огнезащитным составом. Также отремонтируют тренерскую зону, спортивные и тренажерные залы. В гимнастических залах заменят зеркальные панели и хореографические станки.Помимо этого во время ремонта в здании обновят системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, здесь заменят силовые щиты и щиты освещения, электроустановочные изделия и светильники, а также электрообогрев пола.