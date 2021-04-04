В апреле особо почитают голубей. На Благовещение - 7 числа - выпускают в небо. 14 -го день почтового голубя. А все о них уж точно знает бывший главный почтальон Коврова.

В апреле особо почитают голубей. На Благовещение - 7 числа - выпускают в небо. 14 -го день почтового голубя. А все о них уж точно знает бывший главный почтальон Коврова.Давайте знакомиться с редким сегодня хобби Владимира Кустова.Утро Владимира Кустова начинается под воркование голубей. У него их больше 120. Навещает птиц Владимир два раза в день.На ежедневный уход требуется около трех часов, рассказывает Владимир, но это не считая генеральной уборки голубятни в выходные дни. Любовь к этим благородным птицам у Владимира зародилась еще в детстве, но тогда его первые голуби улетели. К детской мечте он вернулся спустя годы, в 50 лет. И вот уже 20 лет на его голубятне вылупляются птенцы.- Вот они малыши... им 27 дней.К каждому пернатому Владимир обращается просто - "Красавчик" или голубка. А пол голубей определяет с помощью отвеса на ниточке. Этот хитрый способ Владимир узнал на рынке у голубевода.Владимир Кустов, голубевод:- Отвес начинает вращаться по окружности - это характерная деталь именно кровотока голубки. Я думаю, что благодаря этому этот отвес именно так и вращается. А у самцов, если я возьму в руки самца, то отвес вот так вот ходит... вдоль хвоста.На голубятне самцов и самок равное количество, чтобы не было драк и у каждой птицы была пара. Владимир разводит пернатых разных пород. По его рассказам, на голубятне они проживают долгую и счастливую жизнь, в среднем 11 лет.Владимир Кустов, голубевод:- За свою жизнь я держал и чаек, почтовых голубей, воронежских, волжские голуби, урюпинские, венгры, гривуны - их ещё называют гладиаторами неба.Сейчас на голубятне преимущественно - высоколётные и чистые голуби. К последним особый интерес. Эта одна из старинных пород, которую начали выводить в Ярославе еще в 16 веке. Потом "чистые" голуби начали появляться в каждом городе России. Вот эта любовная парочка - "Владимирские чистые".Владимир Кустов, голубевод:- Два бугорка... вот один и вот второй. Темный глаз, длинный клюв - щучий. Крыло красивое с двумя поясами. И хвостик. Лапочки лохматенькие. Вот этот выведенный по-моему в прошлом году, да!Если чистые голуби больше домоседы( на воле они могут погибнуть), то высоколётные ждут своего часа. Владимир их выпустит уже в апреле. И они всегда возвращаются домой.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"