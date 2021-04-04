Еженедельный обзор самых громких происшествий во Владимирской области.

Еженедельный обзор самых громких происшествий во Владимирской области.Сегодня в 13 часов на телеканале «Россия-24».- Во Владимире на этой неделе в управлении образования раздался звонок о минировании зданий школ.- Пациенты Суздальской больницы бьют тревогу. Люди считают, что лечебное учреждение превратили в вытрезвитель.- В детские сады Коврова поставлялись продукты с плесенью.- С первого апреля в стране вступили в силу изменения в правила сдачи практического экзамена в ГИБДД.