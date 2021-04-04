Еженедельный обзор самых громких происшествий во Владимирской области.
Еженедельный обзор самых громких происшествий во Владимирской области.
Сегодня в 13 часов на телеканале «Россия-24».
- Во Владимире на этой неделе в управлении образования раздался звонок о минировании зданий школ.
- Пациенты Суздальской больницы бьют тревогу. Люди считают, что лечебное учреждение превратили в вытрезвитель.
- В детские сады Коврова поставлялись продукты с плесенью.
- С первого апреля в стране вступили в силу изменения в правила сдачи практического экзамена в ГИБДД.