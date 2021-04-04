За 2020 год население Владимирской области сократилось на 16 тысяч 300 человек. Об этом сообщили во Владимирстате. Ведомство опубликовало информацию о численности населения региона, по ..

За 2020 год население Владимирской области сократилось на 16 тысяч 300 человек. Об этом сообщили во Владимирстате.Ведомство опубликовало информацию о численности населения региона, по которой на 1 января 2021 года насчитывается 1 342 100 владимирца. Для сравнения, в прошлом году на территории области насчитали 1 358 400 человек.В городах проживает 1 049 200 человек. В сёлах и деревнях — 292 900 жителей.По численности постоянного населения Владимирская область расположилась на шестом месте среди субъектов ЦФО. В регионе проживает 3,4% от численности населения центральной части России или 0,9% от общего количества россиян.