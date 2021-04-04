У задержанного изъяли практически 210 граммов героина.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Его задержали в январе прошлого года и тогда же обнаружили свертки с наркотиками в карманах. Экспертиза показала, что в свертках находился героин, массой 53,54 грамма. Позже во время обыска жилища задержанного были найдены еще несколько пакетов с 156 граммами. Мужчина сказал, что нашел их во время прогулки с собакой и оставил у себя для личного потребления. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области