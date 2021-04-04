На территории подземной парковки Бриз на севере Москвы двое злоумышленников избили 37-летнего приезжего из Иркутска. Удары они наносили бильярдными шарами. Свидетели нападения вызвали ..

На территории подземной парковки "Бриз" на севере Москвы двое злоумышленников избили 37-летнего приезжего из Иркутска. Удары они наносили бильярдными шарами.Свидетели нападения вызвали экстренные службы. Пострадавшего доставили в больницу со множеством переломов. Он попал в реанимацию.По горячим следам удалось задержать нападавших. Ими оказались два молодых человека из Мордовии. При задержанных нашли и орудия преступления. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.