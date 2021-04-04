Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

В первом квартале 2021 года во Владимирской области кровь сдали 3396 доноров, часть которых сделали это впервые. Сдача обеспечила потребности медицинских учреждений.Также в регионе регулярно проводятся выездные заготовки. За первые 3 месяца совершено 36 выездов мобильного комплекса.Напомним, кровь можно сдать в Областной станции переливания и в отделении, ее филияле в Вязниках и городской больнице №№ в Муроме. Для этого донор должен быть старше 18 лет, весить более 50 кг, быть не ниже 150 см и не иметь противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт.