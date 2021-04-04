Сейчас в городе функционируют более 2750 камер видеонаблюдения.

В областном центре продолжается оборудование системами видеонаблюдения мест с массовым пребыванием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира.В конце февраля четыре системы видеонаблюдения были установлены в парке культуры и отдыха «Добросельский». В марте появилась система видеонаблюдения на улице Дворянской. До конца года в рамках программы планируется установить еще 15 систем на городских улицах, в первую очередь в удаленных микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Лесной.Кроме того, в 2021 году системами видеонаблюдения дополнительно оборудуют входные группы 35 муниципальных образовательных учреждений.На территории Владимира в настоящее время работает более 2750 камер видеонаблюдения, задействованных в системе мониторинга безопасности. Доступ к ним обеспечен правоохранительным органам, сотрудникам профильных подразделений администрации города, управлению гражданской защиты населения и МКУ «ЦУГД». За прошлый год с использованием системы видеонаблюдения установлены около 90 виновников дорожно-транспортных происшествий и нарушителей общественного порядка. Сотрудниками администрации города дополнительно выявлено 35 фактов совершения административных правонарушений.Фото: Pixabay