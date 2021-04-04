На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 апреля 2021 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 апреля 2021 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.18 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Ковровском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Камешковском).Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 258 случаев заболевания.6921 сл. в г. Владимире, 3732 сл. в Гусь-Хрустальном, 3354 сл. о. Муром, 2160 сл. в Ковровском, 1876 сл. в Александровском, 1742 сл. в Петушинском, 1314 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1274 сл. в Кольчугинском, 1125 сл. в Суздальском, 707 сл. в Гороховецком, 982 сл. в Собинском, 847 сл. в Киржачском, 830 сл. в Меленковском, 671 сл. в Камешковском, 656 сл. в Селивановском, 460 сл. в Судогодском, 380 сл. в г. Радужном.