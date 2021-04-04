Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новые санкции Украины против российских компаний примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. По его словам, официальный Киев изо всех сил подражает своим покровителям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новые санкции Украины против российских компаний примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. По его словам, официальный Киев изо всех сил подражает своим покровителям.Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 апреля, утвердил санкции в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий.Санкции в отношении Россотрудничества Володин назвал беспрецедентным случаем. Он напомнил, что это учреждение занимается развитием гуманитарного сотрудничества.«Санкции киевских властей против российских граждан и компаний стали примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Украина как может подражает своим покровителям», — написал председатель ГД в своем .Парламентарии обсудят с Министерством иностранных дел и Россотрудничеством необходимые меры. "Чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией», — отметил Володин.Обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, сообщил спикер. Каждая из них имеет опыт и предложения по развитию гуманитарного сотрудничества, заключил председатель Государственной Думы.Ранее Вячеслав Володин исключить Украину из Совета Европы в связи с новым обострением в Донбассе и жертвами среди мирного населения. ПАСЕ и ПА ОБСЕ должны дать оценку и потребовать объяснений от официального Киева, считает спикер.