Политолог Михаил Погребинский раскрыл подробности телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Политолог Михаил Погребинский раскрыл подробности телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.По словам аналитика, ситуация с распространением коронавируса на Украине находится на грани катастрофы. Также Погребинский напомнил, что в начале марта на юго-востоке страны обострился военный конфликт. Эксперт заявил, что Владимир Зеленский ничего не делает для того, чтобы решить кризис.Погребинский также рассказал, что украинский лидер с нетерпением ждал звонка от американского коллеги. Зеленский рассчитывал на поддержку со стороны Вашингтона, но вместо этого он "получил выговор" от Байдена за нежелание проводить реформы в стране.В эфире телеканала "Первый независимый" эксперт посоветовал властям Незалежной расставить приоритеты и сосредоточиться на внутренних проблемах, в частности, мирном урегулирования конфликта в Донбассе и своевременном обеспечении населения вакциной.Телефонные переговоры и Джо Байдена состоялись в минувшую пятницу, 2 апреля. Как сообщает Politico, беседа президентов длилась больше получаса. Американский лидер пообещал поддержать суверенитет Украины "перед лицом российской агрессии" в Крыму и Донбассе.Общее число украинцев, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 1,74 миллиона. За прошедшие сутки в стране выявили 13,7 тысячи новых случаев. Полностью выздоровели и покинули больницы 1,34 миллиона граждан. Скончались 34 тысячи человек.