Бывших сотрудников ФСИН обвиняют в присвоении строительных материалов, предназначенных для капитального ремонта ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области. Установлено, что в сентябре

Бывших сотрудников ФСИН обвиняют в присвоении строительных материалов, предназначенных для капитального ремонта ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области. Установлено, что в сентябре 2021 года у заместителя начальника тюрьмы в Покрове, а также старшего инспектора отдела охраны, возник преступный умысел на хищение товарно-материальных ценностей – строительных материалов, предназначенных для капитального ремонта ФКУ Т-1 УФСИН России