По народному календарю 4 апреля 2022 года отмечается день Василия Теплого.

По народному календарю 4 апреля 2022 года отмечается день Василия Теплого.ИсторияВ народе Василий получил множество прозвищ. Все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Также особое внимание уделяли небу. синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Их ели сами и раздаривали соседям, родне или бедным.Что нельзя делать 4 апреляВ этот день запрещено заниматься одновременно множеством дел. В качестве примера можно привести готовку сразу нескольких блюд или одновременную готовку и стирку. Также нельзя выносить мусор, поскольку в дом может придти беда. Не стоит в этот день сушить постиранное на улице, заниматься рукоделиями, заниматься ремонтом одежды или обуви. Женщинам запрещается вытираться чужим полотенцем, так как это может привести к неверности мужа.Приметы и традицииСолнце всходит в красных кругах — к богатому урожаю.Облака синего оттенка — будет тепло, но дождливо.Вороны и другие птицы купаются в лужах — к теплу.Снег на муравейнике сходит в первую очередь с северной стороны — лето будет теплым.Ворона нахохлилась, сгорбилась и опустила крылья — к непогоде и дождю.Трясогузки прилетели — скоро начнется ледоход.Небо мутноватое, с мелкими и частыми облаками — погода ухудшится.О плохой погоде говорят и волнистые облака, которые затянули небо.